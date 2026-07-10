Tras darse a conocer el nuevo reglamento de espectáculos públicos aprobado por la Municipalidad de San José, diversas figuras políticas expresaron los riesgos comerciales y culturales que representan las restricciones validadas por el gobierno local de la capital.

Entre los más críticos se encuentran el actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, quien señaló que “cuando una norma obliga a que la música se detenga, que el baile desaparezca o que un escenario se apague, no solo se limita una actividad; también se reducen oportunidades para artistas, técnicos, productores, emprendedores y miles de familias que encuentran en la cultura su sustento“.

Dicha respuesta se da a raíz de la medida aprobada por los regidores de San José en la que se restringe la música en vivo posterior a las 10:00 pm en los locales comerciales con licencia de restaurantes, así como la prohibición de bailar.

A este posicionamiento se suma la del diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Jose Miguel Villalobos, quien expresó su descontento con la decisión respaldada por el alcalde Diego Miranda y el Concejo Municipal.

“El texto no ha sido construido entre todos los sectores y tiene serias deficiencias que deben ser corregidas. Lo lógico es no continuar con su publicación hasta que se pueda elaborar un documento sólido”, expresó Villalobos mediante redes sociales.

PLN se suma a críticas hacia reglamento de espectáculos

Los reclamos del sector cultural y comercial llegaron hasta las cúrules de la Asamblea Legislativa, donde la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y exregidora de San José, Iztarú Alfaro, señaló preocupación por la entrada en vigencia del reglamento de espectáculos públicos.

“No se puede ordenar una ciudad si se apaga a las 10 de la noche. Estamos hablando de San José que es la capital que siempre ha buscado la cultura, el arte y la música. Claramente se debe garantizar el descanso a los vecinos y vecinas, pero no se puede hacer asfixiando a las personas emprendedoras“, especificó Alfaro.

A este posicionamiento se suma Álvaro Ramos, excandidato presidencial del PLN y asesor de la actual bancada legislativa, quien comentó que limitar los espectáculos públicos “genera frustración en una sociedad que ya no necesita más odio“.

“Hasta yo que soy sordo, sé la importancia que tiene la música en una sociedad. Todos necesitamos expresarnos. Una de las formas más lindas es cantando, bailando, escuchando música, solos o en grupo”, destacó Ramos mediante redes sociales.

Las diversas figuras políticas se pronunciaron tras la aprobación del pasado martes 7 de julio, cuando con siete votos a favor se dio el visto bueno para la publicación de limitaciones a la presentación de espectáculos públicos en la capital; sin embargo, tras los señalamientos, el alcalde de San José, Diego Miranda, aseguró que retrotraerían la decisión.