Oficialismo tiene los votos para asumir Directorio este 1º de mayo

La nueva Asamblea Legislativa inicia sus funciones este viernes 1º de mayo con 31 diputados del oficialista Pueblo Soberano (PPSO), organización que ya definió de forma unánime la papeleta con la que buscará asumir el Directorio Legislativo.

La nómina que se someterá a votación coloca a Yara Jiménez (exsecretaria del Consejo de Gobierno) en la presidencia del Congreso, acompañada por la expresidenta de la Junta de Protección Social (JPS) Esmeralda Britton en la vicepresidencia.

Claudia Dobles Diputada de la CAC “Queremos trabajar en equipo y queremos construir en todo aquello que sea beneficioso para Costa Rica. Si hay algún proyecto que sea beneficioso para Costa Rica, no tendremos ningún reparo en apoyarlo”

La primera y segunda secretarías recaerán también en los oficialistas Gerald Bogantes y Reynaldo Arias, mientras que las prosecretarías serían ocupadas por Kattia Mora y la exministra de Cultura Nayuribe Guadamuz.

Aunque no necesitan el apoyo de otras fracciones para establecer el Directorio (ya que suman los 29 votos mínimos que establece el reglamento legislativo), las bancadas de oposición consultadas por Grupo Extra aseguraron que no darán el voto a las candidaturas propuestas por el oficialismo.

“La fracción de Liberación Nacional no votará por las candidaturas de Pueblo Soberano para el Directorio Legislativo. Mañana (hoy) vamos a dar a conocer nuestra posición al respecto. Nuestro interés es mantener un diálogo abierto y constructivo con todas las fracciones, incluyendo Pueblo Soberano”, dijo el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional.

La intención de los verdiblancos será “avanzar en la solución de los problemas costarricenses” en conjunto con todas las fracciones del Congreso.

Álvaro Ramírez Jefe de fracción del PLN “Nuestra intención es avanzar en la solución de los problemas costarricenses, trabajando en conjunto con todas las fracciones representadas en la Asamblea y procurando los acuerdos necesarios para que esas soluciones se concreten en proyectos de ley”

La diputada y exprimera dama del Partido Acción Ciudadana (PAC) Claudia Dobles, única representante de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) en el plenario, aseguró que el oficialismo “no necesita su voto” para definir el Directorio.

“El oficialismo tiene los votos para escoger Directorio. Creo que ellos han sido muy claros de que quieren un Directorio 100 por ciento oficialista. Entonces, creo que esos votos ya los tienen, así que yo asumiría que muy probablemente doña Yara (Jiménez) será la próxima presidenta del Congreso”, dijo Dobles a este medio ante la pregunta de si apoyaría la candidatura de Jiménez.

Este medio envió consultas a la oficina de comunicación del partido Frente Amplio sobre este tema, donde aseguraron que, al cierre de esta edición, todavía seguían analizando la decisión.

No prevén fracturas en el oficialismo

Por otro lado, el oficialismo prevé que en esta nueva Asamblea Legislativa no existan fracturas entre sus filas a raíz de que diputados del PPSO se declaren independientes.

“Somos un gobierno, este partido va a seguir creciendo, tiene vocación de gobernar, no dos períodos; tres,

cuatro y cinco más”, dijo el jefe de fracción del oficialismo, Nogui Acosta.

Por su parte, el analista político Mario Quirós aseguró que en esta Asamblea Legislativa se verá un Congreso menos fragmentado.

“Podrían darse una o dos salidas, pero tampoco le apostaría por una probabilidad enorme. No veo un peligro enorme de que tengamos el mismo fenómeno (de la Asamblea saliente)”, señaló Quirós.

Colaboró el periodista Daniel Suárez Zúñiga

