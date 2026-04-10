Oficialismo tendría presidencia en 16 de las 20 comisiones permanentes

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Partido Pueblo Soberano anunció los nombres de cada unos de los diputados que integrarán las 20 comisiones permanentes de la Asamblea Legislativa, en las cuales por el número de legisladores podrían ocupar la presidencia en 16 espacios.

Según la lista enviada, el oficialismo tendría superioridad numérica en espacios como Hacendarios, Jurídicos, Nombramientos, Municipales, Sociales, Económicos y Control de Ingreso y Gasto Público. Mientras que solo quedarían en desventaja numérica en las comisiones de Agropecuarios, Ambiente, Seguridad y Narcotráfico y Relaciones Internacionales. “Agradezco a mis compañeros de fracción por considerar mi participación en estas comisiones, que al igual que todas las demás considero que son sumamente importantes. Dada mi formación y la experiencia de más de 27 años de servidor público, considero humildemente que puedo sumar, que tengo mucho que aportar, espero que le podamos dar el apoyo al gobierno de doña Laura Fernández”, comentó Juan Manuel Quesada, quien asumiría como subjefe de fracción.

Además, la agrupación chavista confirmó los nombres de las seis personas que ocuparían el directorio legislativo, pues en caso de quebrar el voto, con los 31 curules les bastaría para tomar el control absoluto de los puestos.

La nómina que se someterá a votación coloca a Yara Jiménez en la Presidencia del Congreso, acompañada por Esmeralda Brittón en la Vicepresidencia. Las secretarías recaerían en Gerald Bogantes (I) y Reynaldo Arias (II), mientras que las prosecretarías serían ocupadas por Kattia Mora (I) y Nayuribe Guadamuz (II).

“Creemos que tienen no solamente el conocimiento, sino también los valores y el expertise necesario para poder acometer las reformas que requiere la parte administrativa en la asamblea legislativa y resolver un problema de los últimos meses con nombramientos que no han estado completamente apegados a la legalidad”, comentó el futuro jefe de bancada Nogui Acosta.

Pese a tener los votos casi seguros, será hasta el próximo mes cuando los costarricenses conozcan quienes conformarán el directorio del Primer Poder de la República durante la legislatura 2026-2027, además de las personas lideres en cada espacio legislativo.