Oficialismo suspende elección de magistrados suplentes y devuelve nómina a comisión

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La elección de los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional volvió a quedar suspendida este martes, luego de que 28 diputados oficialistas aprobaran una moción para devolver la nómina de candidatos a la Comisión de Nombramientos.

La moción, presentada por el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos, establece que la comisión deberá consultar a las personas incluidas en la lista si mantienen su interés en ocupar el cargo y, una vez recibidas las respuestas, analizar el procedimiento y emitir una recomendación al Plenario.

La decisión impidió que este martes se realizara la votación que había sido programada para elegir a los nueve magistrados suplentes. Posteriormente, la sesión extraordinaria fue levantada antes de la hora prevista para su finalización.

Villalobos defendió la decisión y aseguró que los diputados nunca acordaron que este martes se realizaría directamente la elección, sino que se conocería nuevamente la nómina enviada por la Corte Suprema de Justicia.

A la vez señaló que esta moción no requería 38 votos como lo asevera la oposición.

“Vamos a presentar una gestión de desobediencia ante la Sala Constitucional”, dijo el diputado del Frente Amplio, José María Villalta.

Fotografía Jorge Castillo

Además, acusó a los legisladores de oposición de “mentir” sobre el alcance de lo aprobado y rechazó que la intención sea obstaculizar los nombramientos.

Villalta cuestionó la decisión y sostuvo que la devolución del expediente a la Comisión de Nombramientos representa un nuevo atraso.

“Lo que se hizo es desconocer la disposición de la Sala Constitucional. Devolver la nómina a comisiones es una táctica para atrasar”, afirmó Villalta.

La discusión ocurre después de que la Sala Constitucional resolviera el pasado 30 de julio que la Asamblea Legislativa está obligada a realizar los nombramientos a partir de la nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia y que el Congreso no puede devolverla para exigir una nueva lista.

La elección de magistrados acumula meses sin resolverse. Desde marzo, el Plenario realizó once rondas de votación sin que alguno de los candidatos alcanzara los 38 votos necesarios para ser nombrado.