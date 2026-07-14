Oficialismo reclama al FA por incumplir plazo sobre proyecto de Crucitas

El regreso de los diputados a la Asamblea Legislativa estuvo marcado por un nuevo enfrentamiento entre el oficialismo y las fracciones de oposición en torno al proyecto para atender la problemática de la minería ilegal en Crucitas.

El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, afirmó que las bancadas opositoras, en especial el Frente Amplio (FA), incumplieron el compromiso de enviar sus observaciones y propuestas sobre el texto que se discute en la mesa de trabajo legislativa.

Según explicó Acosta, la situación se habría originado debido a que el FA no envió la lista completa de sugerencias de enmiendas al proyecto. En ese sentido, señaló que solamente remitió propuestas sobre los primeros 10 artículos “y el proyecto tiene 25”, lo que, a su criterio, impidió avanzar con el análisis de las modificaciones.

El reclamo incluso ocupó buena parte de la sesión legislativa del lunes, la primera después del receso de medio año.

“El compromiso con el PLN, con el FA, con CAC y con el PUSC era que nos iban a mandar una lista con las mociones de interés y con aquellas que iban a retirar. A partir de ahí, nosotros íbamos a hacer un análisis y después de eso íbamos a convocar el proyecto que penaliza la minería ilegal”, dijo Acosta.

Reunión en veremos

Para hoy estaba previsto que las cinco fracciones legislativas se reunieran para evaluar las enmiendas al proyecto. Al ser consultado sobre si se mantendría el encuentro, Acosta señaló que “nos quedamos esperando la propuesta del FA”.

“El convenio era que el 30 de junio se iba a presentar y hasta el jueves presentaron las mociones sobre 10 artículos. Entonces, ¿quién está incumpliendo?”, añadió Acosta.

“Pelota en la cancha” del oficialismo

La oposición, por su parte, rechazó los señalamientos y aseguró que sí remitió la información solicitada antes del receso de medio año. La diputada del FA Sigrid Segura aseguró que el acuerdo contemplaba, en primer lugar, que el Poder Ejecutivo convocara el proyecto que clasifica la minería ilegal como crimen organizado.

“El bloque oficialista no ha procedido a convocar el proyecto de ley y el Gobierno tampoco. Nosotros hemos procedido con el retiro de mociones. Hemos procedido de buena fe porque entendemos que es una prioridad nacional”, señaló Segura a Grupo Extra.

La legisladora frenteamplista añadió que el retiro de mociones sería paulatino. Indicó que, aunque ya habían retirado algunas, este lunes desistieron de otro paquete de enmiendas.

A la vez, señaló que, a su criterio, el bloque oficialista “está poniendo excusas”.

Por su parte, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, puntualizó que la bancada verdiblanca cumplió con la entrega de la lista de mociones que, según afirmó, les interesa abordar en los encuentros con el oficialismo.

“Por eso nos sorprende que ahora lleguen con un control político acusando a las fracciones de oposición de no tener voluntad cuando en realidad la cancha está del lado del Gobierno”, afirmó Ramírez.

Antes del receso de medio año, los diputados acordaron reunirse nuevamente hoy para avanzar en la construcción de un nuevo texto que permita resolver la crisis en Crucitas. Como parte de los acuerdos, las bancadas de oposición retirarían algunas de las mociones presentadas al proyecto del Poder Ejecutivo. A la vez, se impulsarían otras iniciativas para declarar la minería ilegal como una actividad vinculada al crimen organizado.

El pasado 26 de junio, los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa instalaron una “mesa de trabajo” para buscar una solución a la minería ilegal. Casi tres semanas después, retomarán las negociaciones, luego de varios desacuerdos surgidos a raíz de la solicitud del oficialismo de retirar mociones al proyecto del Ejecutivo.

Nogui Acosta Jefe de fracción PPSO

“El acuerdo era la lista y no la tenemos. Tenemos la del PLN, la de la CAC y el PUSC, pero no tenemos la del FA. No hemos podido avanzar porque ellos no han dado el brazo a torcer, en el sentido de lograr el acuerdo”.

Sigrid Segura Diputada del FA

“El primer acuerdo que tomamos todos los diputados presentes iba a ser convocar el proyecto de ley que califica la minería ilegal como crimen organizado. Incluso antes de hablar del retiro de mociones, ese fue el acuerdo tomado”.