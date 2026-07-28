Oficialismo rechaza mociones para felicitar al OIJ por captura de alias “Diablo”

Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se opusieron a tres mociones que buscaban felicitar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, uno de los hombres más buscados por las autoridades costarricenses.

Las iniciativas fueron presentadas por separado por las fracciones del Partido Frente Amplio (FA), la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el Partido Liberación Nacional (PLN).

Las mociones pretendían reconocer el trabajo efectuado por los agentes judiciales que participaron en la investigación y en el operativo que permitió detener a Arias Monge, la madrugada del viernes 24 de julio en San Bernardino de Sarapiquí.

La subjefa de la bancada liberacionista, Iztarú Alfaro, destacó el riesgo que enfrentan los funcionarios policiales durante este tipo de operaciones y pidió que la captura sea acompañada por una respuesta judicial contundente.

“Cada captura de un delincuente de alta peligrosidad es el resultado del sacrificio de hombres y mujeres que exponen su vida por Costa Rica. Honrar ese esfuerzo significa garantizar que quienes siembran violencia enfrenten todo el peso de la ley. La seguridad ciudadana no termina con una detención; se consolida cuando existe una acción judicial oportuna y contundente que impide que la impunidad desmoralice a quienes nos protegen”, afirmó la diputada Alfaro.

Arias Monge era requerido por diferentes causas relacionadas con hechos violentos y narcotráfico. Además, el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta $500.000 por información que condujera a su captura o condena.

El OIJ aseguró que la ubicación y detención de alias “Diablo” fue producto de una investigación desarrollada por sus propios agentes y que ninguna persona externa proporcionó la información que permitió ejecutar el operativo.