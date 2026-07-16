Oficialismo rechaza moción para investigar deuda de Boris Marchegiani al Banco Nacional

Cuatro diputados del partido oficialista rechazaron este jueves una moción para que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público investigue una deuda del empresario Boris Marchegiani con el Banco Nacional, quien fue nombrado recientemente por el Poder Ejecutivo como embajador de Costa Rica en Naciones Unidas.

Según publicó el diario La Nación una sociedad de Marchegiani lleva 12 años sin pagar una deuda crediticia de $8,3 millones al Banco Nacional (BN) amparado en un escudo judicial.

Fue el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Salvador Padilla, quien presentó la moción.

El legislador solicitó una investigación de “emergencia” ante el nombramiento del empresario y la audiencia de él y otros integrantes de la sociedad, además del gerente general y del auditor interno del banco.

“El que nada debe nada teme. No entiendo la razón por la cuál los diputados afines al

partido que don Boris ha financiado por varios medios y en reiteradas ocasiones, se

rehúsa a que la investigación se lleve a cabo, si esta más bien sería la oportunidad de

que se aclaren los hechos”, indicó Padilla

Los diputados oficialistas que votaron en contra fueron: Gonzalo Ramírez, Antonio Barzuna, Cindy Blanco, Stephan Brunner.

A favor lo hicieron: Salvador Padilla y Víctor Hidalgo del PLN y la frenteamplista Sigrid Segura.

El diputado Ramírez, quien preside dicha comisión dio por terminada la sesión dejando pendiente una revisión de la votación.

Tampoco se ha referido a la decisión de rechazar la investigación.

*Colaboró el periodista José Cardoza.