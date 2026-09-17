Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Diputados oficialistas de la Comisión de Ingreso y Gasto Público rechazaron una moción que buscaba llamar a cuentas a Lourdes Sáurez, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), por los problemas de disponibilidad o caudal de agua reportados durante la atención del incendio en Pavas en el que fallecieron dos personas.

En la madrugada del 10 de agosto, un hombre de 66 años y su hijo de 14 años fallecieron en dicho incidente.

La propuesta, presentada por el diputado del PLN, Eder Hernández, pretendía que la jerarca compareciera ante la comisión para explicar la actuación del AyA durante la emergencia y la coordinación mantenida con el Cuerpo de Bomberos.

Foto: Asambla Legislativa.

El texto de la moción hacía referencia específicamente al incendio y señalaba que durante su atención “se reportaron problemas de caudal o disponibilidad de agua” en las cercanías.

La intención era conocer las condiciones del abastecimiento durante la emergencia y las acciones adoptadas por la institución.

Cuestionamientos iban más allá del incendio

La comparecencia también buscaba respuestas sobre los recurrentes cortes y reducciones del servicio de agua potable, el estado de la infraestructura y las medidas implementadas para garantizar la continuidad del suministro.

Asimismo, Hernández pretendía consultar a Sáurez sobre su idoneidad, experiencia y formación técnica en gestión hídrica, acueductos, saneamiento y administración de sistemas de agua.

También sobre el denominado caso “Richter”, donde Sáurez figura como imputada.

Oficialistas defienden rechazo

El diputado oficialista Gonzalo Ramírez justificó el voto en contra al señalar que el AyA ya mantiene un proceso de atención y seguimiento con las personas afectadas por el incendio en Pavas, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos.

Ramírez también cuestionó que la moción incluyera el caso “Richter”, al indicar que se encuentra judicializado, y defendió el proceso mediante el cual fue nombrada la presidenta ejecutiva del AyA.

Por su parte, el diputado Antonio Barzuna consideró innecesaria la comparecencia.

“Ya el director general de Bomberos explicó el caso que menciona el diputado Eder Hernández, así que no veo necesario convocar a doña Lourdes”, afirmó Barzuna.

Asimismo, Stephan Brunner también se manifestó en contra y cuestionó que la propuesta se enfocara en actuaciones personales de la jerarca.

“No estoy de acuerdo con las investigaciones personales”, dijo Brunner.

La votación de la moción quedó 5 en contra y 4 favor.