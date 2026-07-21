Oficialismo rechaza crear más comisiones en la Asamblea Legislativa

El oficialismo apuesta por que la Asamblea Legislativa no instale más comisiones especiales que, a su consideración, dupliquen las funciones de las comisiones permanentes.

Así lo señaló la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) a través de un comunicado, luego de que las bancadas de oposición propusieran una comisión provincial de Cartago y una comisión Especial de Infraestructura.

Según el PPSO, la experiencia demuestra que, “en muchos casos, estas instancias terminaron convirtiéndose en espacios de largas discusiones sin resultados concretos para el país”.

“No estamos de acuerdo con seguir creando más comisiones, como la de Cartago o la de infraestructura, cuando ya existen comisiones que pueden atender esos temas. La Asamblea debe aprovechar las herramientas que ya tiene y concentrarse en dar resultados, no en duplicar funciones”, afirmó el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta.

Plenario de la Asamblea Legislativa. Foto: Mauricio Aguilar.

Por su parte, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Salvador Padilla, lamentó que se votara en contra de la Comisión Especial de Cartago.

“Lamentamos que esta iniciativa no haya contado con el respaldo del Plenario. La Comisión Especial de Cartago buscaba crear un espacio permanente para dar seguimiento a los principales desafíos de nuestra provincia y fortalecer el control político sobre los proyectos que impactan directamente a las comunidades cartaginesas”, señaló el diputado.

Salvador Padilla, diputado del PLN.

El 6 de julio, la diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, propuso una reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa para la creación de la “Comisión Permanente Especial de Infraestructura y Transporte Público”. Sin embargo, los 30 legisladores del PPSO votaron en contra de la moción el lunes 20 de julio.

Durante la sesión de jefaturas de fracción del pasado 2 de julio, el jefe de la bancada oficialista, Nogui Acosta, se mostró en contra de la creación de más comisiones.