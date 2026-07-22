Oficialismo rechaza crear Comisión de Guanacaste

La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazó una moción para crear la Comisión Provincial de Guanacaste, al considerar que no es necesario establecer más órganos legislativos.

La propuesta fue rechazada con 29 votos en contra y recibió el respaldo de 24 diputados.

La decisión se enmarca en la posición que ha sostenido el oficialismo contra la conformación de nuevas comisiones, bajo el argumento de que estas podrían aumentar la carga de trabajo y que los asuntos regionales pueden ser atendidos por los órganos ya existentes.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), por la provincia de Guanacaste, Karol Matamoros afirmó que el órgano legislativo permitiría coordinar el trabajo de los representantes de la provincia y evitar la repetición de gestiones ante otras instituciones.

“Este espacio es para establecer una agenda común para que todas las diputaciones de Guanacaste no dupliquemos gestiones en cuanto a oficios que vamos a llevar ante los ministerios, en cuanto a visibilizar problemáticas que compartimos los guanacastecos”, dijo Matamoros.

La moción buscaba habilitar un espacio legislativo especializado para analizar proyectos y asuntos relacionados con el desarrollo, las necesidades y las problemáticas de Guanacaste.

La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, defendió la creación de la comisión y aseguró que este tipo de espacios permite avanzar con iniciativas dirigidas específicamente a las comunidades de una provincia.

“La Comisión de Guanacaste sacó cualquier cantidad de proyectos porque son agendas específicas para la región”, manifestó Dobles.