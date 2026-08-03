Oficialismo rechaza condenar declaraciones sobre supuesto golpe de Estado

Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazaron este lunes una moción de orden que buscaba que el Plenario Legislativo condenara las declaraciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, relacionadas con un supuesto golpe de Estado.

La propuesta fue sometida a votación durante la sesión del Plenario, pero no logró el respaldo necesario debido a la oposición de la bancada oficialista.

La moción pretendía que la Asamblea Legislativa expresara formalmente su rechazo a las manifestaciones de la mandataria, al considerar que este tipo de señalamientos afectan la institucionalidad democrática del país.

Sin embargo, los legisladores del PPSO votaron en contra de la iniciativa, por lo que el Congreso no emitirá la condena planteada.