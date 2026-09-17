Oficialismo rechaza abrir investigación sobre contrato de Open English

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público, encabezada por el oficialismo, rechazó abrir una investigación sobre el programa Hello Brete y su contratación con el consorcio integrado por Open English y Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa).

La moción obtuvo cuatro votos a favor y cinco en contra, por lo que no prosperó la propuesta para investigar las responsabilidades políticas, administrativas y financieras relacionadas con la tramitación, adjudicación y ejecución del contrato.

Sigrid Segura, diputada del FA.

La iniciativa pretendía llamar a comparecer al exministro de Hacienda Rudolf Lücke; al presidente ejecutivo del INA, Edgar Oviedo; a los expresidentes de esa institución, Christian Rucavado y Juan Alfaro; y al gerente general de Racsa, Mauricio Barrantes.

Entre los temas que se buscaba esclarecer estaban:

Los criterios técnicos y financieros utilizados para la contratación

El monto comprometido

Los controles establecidos para evitar pagos por licencias inactivas o subutilizadas

Dicha estrategia fue anunciada por el gobierno del expresidente Rodrigo Chaves en abril de 2026 y pretende que la empresa Open English brinde el servicio de enseñanza de inglés por cuatro años.

Cuestionamientos por abandono de usuarios

La proponente fue Sigrid Segura, diputada del Frente Amplio, y busca que la comisión investigue el programa debido al abandono de usuarios registrado durante sus primeros meses de funcionamiento y determinar la efectividad de los recursos destinados a la enseñanza virtual del inglés.

Además, se pretendía solicitar al INA el expediente administrativo de la contratación, incluidas las ofertas, dictámenes técnicos, financieros y legales y los contratos suscritos.

A Racsa se le pediría información sobre la conformación del consorcio y la distribución de responsabilidades, costos y ganancias.