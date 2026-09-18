Oficialismo rechaza abrir investigación por contrato de Open English

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, en su mayoría conformada por diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazó dos mociones presentadas por la diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura.

Dichas enmiendas buscaban abrir una investigación sobre el programa Hello Brete y su contratación con el consorcio integrado por Open English y Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) esto por el alto abandono de usuarios registrados durante sus primeros meses de funcionamiento y también por el tipo de datos solicitados para su inscripción.

Las mociones obtuvieron cuatro votos a favor y cinco en contra (todos oficialistas), por lo que no prosperó la propuesta para investigar las responsabilidades políticas, administrativas y financieras relacionadas con la tramitación, adjudicación y ejecución del contrato.

“Tienen miedo. La fracción de Pueblo Soberano parece que tiene miedo a investigar el uso de los recursos públicos. Hemos planteado varias mociones para investigar cómo se está utilizando la plata de los costarricenses. Hoy propusimos una moción para investigar el uso de millonarios contratos de Open English. Estamos hablando de $74 millones”, cuestionó la congresista del FA.

El texto que planteó Segura pretendía llamar a comparecer al exministro de Hacienda Rudolf Lücke; al presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Edgar Oviedo; a los expresidentes de esa institución, Christian Rucavado y Juan Alfaro; y al gerente general de Racsa, Mauricio Barrantes.

“Hay gastos que no sabemos dónde están parando y queremos saber qué está pasando con esa plata y cómo es que se está invirtiendo, cómo se están haciendo los estudios de seguimiento para saber que las personas están llegando a tener un buen nivel de inglés que le permita tener un buen trabajo, pero hoy no nos dejaron investigar”, añadió Segura.

La segunda moción buscaba investigar la recolección de datos personales solicitados a los usuarios de la plataforma, entre ellos información sobre orientación sexual, identidad de género, pertenencia a poblaciones vulnerables y datos biométricos.

La legisladora cuestionó cuál es la finalidad de solicitar esa información para acceder a los cursos y pidió que los jerarcas involucrados expliquen el manejo y uso que se les da a esos datos.

“Quisiéramos saber qué está pasando con esos datos, para qué se están recopilando, para qué la plataforma necesita saber cuál es la orientación sexual de una persona y cuál es la finalidad de la recopilación de ese dato”, manifestó.

Esta segunda propuesta tampoco obtuvo los votos necesarios para avanzar.

Diputados bloquean otras audiencias

Más allá del rechazo a la investigación, Pueblo Soberano bloqueó el llamado de otros jerarcas a comparecer a dicha comisión.

Eder Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó una moción para que Lourdes Sáurez, jerarca de Acueductos y Alcantarillados (AyA), rinda cuentas por los problemas de “disponibilidad o caudal” de agua reportados durante la atención del incendio en Pavas del 10 de agosto, en el que fallecieron dos personas.

Asimismo, pretendía consultar sobre su idoneidad, experiencia y formación técnica en gestión hídrica y por el caso “Richter”, donde Sáurez figura como imputada.

Por su parte, el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, también presentó una moción. En esta pretendía convocar en audiencia al ministro de Salud, Alexander Sánchez, y a la directora nacional de CEN-CINAI, María Marta Carballo.

El objetivo de esta audiencia es que se refieran a temas relacionados con la supuesta cancelación temporal de órdenes operativas de transporte y cuido en centros de educación y nutrición y el impacto del recorte de ¢40 mil millones de colones incluido en el presupuesto extraordinario aprobado el 16 de julio de 2026.

“Es muy lamentable que la fracción de Gobierno no apoye una recomendación de la propia presidenta de la República, que es analizar cómo se está gestionando la institución que le da servicios tan importantes a la niñez costarricense (..) a mí de verdad me sorprende que no hagan eco de las propias palabras de Laura Fernadez”, dijo Álvaro Ramírez.

Oficialismo justifica la negativa

Gonzalo Ramírez, presidente del espacio legislativo, defendió el rechazo de las mociones y señaló que los hechos relacionados con la contratación ya son investigados por el Ministerio Público.

“Una comisión parlamentaria generaría simplemente una duplicidad de esfuerzos innecesarios sobre hechos que ya están en manos de los jueces. La Asamblea Legislativa es un órgano político, no jurisdiccional”, manifestó haciendo referencia a la moción para investigar Hello Brete.

El legislador también sostuvo que determinar si existen eventuales delitos relacionados con el contrato no corresponde a los diputados, sino a las autoridades judiciales.

¿Qué es Hello Brete?

El programa Hello Brete fue anunciado el 13 de abril de este año como una estrategia para que dos millones de costarricenses aprendan inglés mediante una plataforma virtual facilitada por el INA. El contrato se firmó por cuatro años y contará con el apoyo del MEP, Micitt y MTSS.

No obstante, el anuncio generó cuestionamientos por el monto de la inversión. Los cursos están a cargo de la empresa virtual Open English, mediante una modalidad de autoaprendizaje, con un costo de $74 millones (cerca de ¢33 mil millones).

Sigrid Segura Diputada del FA “Al parecer no quieren investigar nada que tenga que ver con el Gobierno y eso parece más una red de cuido que una comisión Ingreso y Gasto Público. Nosotros seguiremos investigando y en próximas sesiones estaremos poniendo en discusión otras mociones”.