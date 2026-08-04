Oficialismo propone que Congreso asuma todo el proceso para elegir magistrados suplentes

La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó un proyecto de reforma constitucional para trasladar íntegramente a la Asamblea Legislativa el procedimiento de convocatoria, evaluación, selección y nombramiento de los magistrados suplentes del Poder Judicial.

La iniciativa pretende que el Congreso se encargue directamente de todas las etapas del proceso, incluidas las entrevistas a las personas aspirantes, con el argumento de garantizar mayor transparencia y establecer reglas claras para efectuar los nombramientos.

Actualmente, la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de elegir a los magistrados suplentes, pero el proyecto plantea que también asuma de manera completa la evaluación de los candidatos y la conformación de las nóminas.

Según la diputada Marta Esquivel, la reforma permitiría que los nombramientos se realicen bajo parámetros políticos y técnicos previamente definidos.

“De verdad y reitero siempre (hubo) un interés político para que las reglas no estuvieran claras para poder efectivamente nombrar conforme a parámetros políticos más técnicos”, dijo Esquivel al cuestionar que los diputados de la anterior Asamblea Legislativa no impulsaron una medida similar.

Fotografía Jorge Castillo

Este proyecto se presenta expresamente como una reforma constitucional y legal. Su primer artículo propone reformar directamente el Artículo 164 de la Constitución Política para que la Asamblea Legislativa asuma de manera exclusiva la convocatoria, evaluación y nombramiento de las magistraturas suplentes, eliminando la participación de la Corte Plena en la elaboración de nóminas o listas de elegibles.

La propuesta fue presentada como parte de un paquete de siete iniciativas impulsadas por la bancada oficialista en temas de seguridad, justicia, derechos digitales y reformas institucionales.