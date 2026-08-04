Oficialismo propone que Congreso asuma todo el proceso para elegir magistrados suplentes

La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó un proyecto de reforma constitucional para trasladar íntegramente a la Asamblea Legislativa el procedimiento de convocatoria, evaluación, selección y nombramiento de los magistrados suplentes del Poder Judicial.
La iniciativa pretende que el Congreso se encargue directamente de todas las etapas del proceso, incluidas las entrevistas a las personas aspirantes, con el argumento de garantizar mayor transparencia y establecer reglas claras para efectuar los nombramientos.
Actualmente, la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de elegir a los magistrados suplentes, pero el proyecto plantea que también asuma de manera completa la evaluación de los candidatos y la conformación de las nóminas.
Según la diputada Marta Esquivel, la reforma permitiría que los nombramientos se realicen bajo parámetros políticos y técnicos previamente definidos.
“De verdad y reitero siempre (hubo) un interés político para que las reglas no estuvieran claras para poder efectivamente nombrar conforme a parámetros políticos más técnicos”, dijo Esquivel al cuestionar que los diputados de la anterior Asamblea Legislativa no impulsaron una medida similar.
Este proyecto se presenta expresamente como una reforma constitucional y legal. Su primer artículo propone reformar directamente el Artículo 164 de la Constitución Política para que la Asamblea Legislativa asuma de manera exclusiva la convocatoria, evaluación y nombramiento de las magistraturas suplentes, eliminando la participación de la Corte Plena en la elaboración de nóminas o listas de elegibles.
La propuesta fue presentada como parte de un paquete de siete iniciativas impulsadas por la bancada oficialista en temas de seguridad, justicia, derechos digitales y reformas institucionales.