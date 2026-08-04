Oficialismo propone incluir más delitos para la extradición de ticos

El gobierno de Laura Fernández por medio de la bancada oficialista busca ampliar los delitos por los que nacionales pueden ser extraditados.

Este martes, las diputadas de Pueblo Soberano, Marta Eugenia Esquivel y Kattia Mora presentaron 7 proyectos de reformas constitucionales, una de ellas, propone reformar el artículo 32 de la Carta Magna para ampliar las causas para que costarricenses sean enviados a otros países a responder por delitos.

El texto de la reforma indica que será causas de extradición las siguientes:

Tráfico internacional de drogas.

Terrorismo y financiamiento del terrorismo.

Legitimación de capitales provenientes, directa o indirectamente, de cualquiera de los delitos previstos en este artículo, cuando se encuentre vinculada con la criminalidad organizada transnacional.

Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos o materiales de uso restringido.

Tráfico ilícito de órganos, tejidos o células humanas.

Homicidio calificado y sicariato vinculados a estructuras de la criminalidad organizada transnacional.

Asociación ilícita, dirección, integración y pertenencia a grupos de la criminalidad organizada transnacional vinculados con cualquiera de los delitos previstos en este artículo, cuando tales conductas constituyan delito conforme a la legislación penal aplicable.

Delitos informáticos y conexos ejecutados en el contexto de la criminalidad organizada transnacional, cuando comprometan la seguridad nacional o la infraestructura crítica del Estado.

Dudas

Cuando la anterior Asamblea Legislativa conoció la reforma constitucional, propuesta impulsada por la entonces diputada Pilar Cisneros, la oposición tuvo dudas de ampliar a más delitos, porque se temía que esto pudiera ser utilizado como un arma contra opositores políticos.

“La reciente reforma al artículo 32 de la Constitución Política permitió la extradición de personas costarricenses en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo. Ese cambio representó un avance importante en materia de cooperación judicial internacional, al reconocer que ciertos delitos, por su gravedad y dimensión transnacional, requieren herramientas excepcionales para evitar espacios de impunidad. Sin embargo, la criminalidad organizada contemporánea no opera únicamente mediante narcotráfico o terrorismo, sino a través de un conjunto de actividades conexas que financian, protegen, encubren y amplían sus operaciones ilícitas”, explica el texto del proyecto.

Las proponentes agregan que “la extradición, sin embargo, conserva su carácter excepcional y deberá ser concedida únicamente mediante resolución judicial firme, con estricto respeto al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica”.

Al ser una reforma constitucional, podría tardar al menos dos años para ser aprobada y entrar en vigencia.