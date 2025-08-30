El Partido Pueblo Soberano (PPSO), representante del oficialismo, realizará una nueva asamblea nacional para estudiar la reestructuración de las listas de candidatos a diputados.

La convocatoria surge tras múltiples recursos y reclamos de militantes, en especial por la escogencia de aspirantes en Alajuela y Heredia.

“No es para repetir todas las elecciones, sino únicamente en los casos que lo ameriten, a criterio de los asambleístas, ante algunos amparos electorales presentados. Se trata de uno o dos casos, pues en los demás ni siquiera existen cuestionamientos”, señaló José Miguel Villalobos, quien de momento encabeza la papeleta por el pueblo alajuelense.

La actividad se efectuará el domingo 7 de setiembre en el mismo lugar donde se desarrolló la primera convocatoria, a un costado del Parque Morazán.

Si no logran quórum, el PPSO definió como fecha tentativa el 14 de setiembre.

Ante las especulaciones y señalamientos que surgieron esta semana, la presidenta del partido, Mayuli Ortega, envió una carta a los simpatizantes en la que llamó a la calma.

“Deseo transmitirles un mensaje de confianza y serenidad. Somos conscientes de que se han presentado algunos recursos de amparo en contra del PPSO, y queremos asegurarles que estamos atendiendo cada uno de ellos con la seriedad y el compromiso que nos caracteriza, siempre en estricto apego a la normativa legal”, detalló Ortega.

Otro punto clave de este proceso fueron las declaraciones de Kattia Ulate Alvarado en entrevista con el programa Radial Político, donde afirmó que no pagó la cuota de inscripción de ¢2,2 millones que exigía el partido para aspirar a una curul.

A pesar de ello, la representante de Grecia consiguió el sexto lugar por Alajuela, mientras que otros militantes que aseguran haber cancelado el monto quedaron fuera de la papeleta. Esta revisión modificaría la nómina en la que figuran como cabezas Marta Esquivel y Juan Manuel Quesada, ambos exjerarcas de la Administración Chaves Robles.