Oficialismo justifica rechazo de audiencias en comisiones 

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Las comisiones legislativas rechazaron al menos 36 mociones para convocar a audiencia a jerarcas, funcionarios y representantes de organizaciones, según una revisión de Grupo Extra de las actas de estos órganos desde junio hasta el 17 de setiembre.

Diputados de oposición cuestionan que el oficialismo frene estas comparecencias, mientras que los legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO) alegan que muchas de las solicitudes buscan repetir audiencias y consumir tiempo legislativo.

Las dos comisiones con más mociones de audiencia rechazadas en los registros analizados están presididas por el diputado oficialista Gonzalo Ramírez

La primera es la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, donde se contabilizan 17 mociones de convocatoria rechazadas inicialmente, sin incluir revisiones ni una convocatoria aprobada y posteriormente revertida. En esa instancia se identificaron al menos cinco aprobaciones iniciales.

El diputado Gonzalo Ramírez preside la comisión de Ingreso y Gasto. Foto: Isaac Villalta.

Entre las convocatorias que no prosperaron figura una moción para recibir de manera conjunta al expresidente Rodrigo Chaves, al exministro de Seguridad Pública Mario Zamora y al exviceministro de esa cartera Manuel Jiménez Steller, con el fin de que explicaran cambios en la Policía de Control de Drogas, Guardacostas y Policía de Fronteras.

También se rechazaron solicitudes para escuchar al actual jerarca del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Gerald Campos, sobre un informe de inteligencia relacionado con 122 oficiales con posibles vínculos con el narcotráfico, así como a otros jerarcas relacionados con el manejo de documentos vinculados con el caso.

Otras cinco mociones buscaban recibir, de manera conjunta o individual, a la presidenta de la República, Laura Fernández; al jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Pablo Martínez; y al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, para abordar el decreto de secreto de Estado.

Gonzalo Ramírez – Diputado del PPSO “La pregunta aquí es si la oposición busca resolver los problemas de los costarricenses o solo busca repetir una y otra vez las mismas audiencias para generar titulares”

En segundo lugar, se encuentra la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, donde se rechazaron siete mociones con votos del oficialismo y se aprobaron cuatro.

Dos de las mociones rechazadas estaban relacionadas con el crédito otorgado por el Banco Nacional a empresas ligadas al representante permanente de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Boris Marchegiani. En esa comisión también se rechazó Investigar el contrato de $74 millones de dólares para el programa de Open English en “Hello Brete”.

“No han querido que los jerarcas de Gobierno vengan a rendir cuentas de sus obligaciones y eso también es transparencia en el servicio público para generar confianza”, dijo el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Eder Hernández.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio (FA), Sigrid Segura, consideró que instancias de control político, como la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos, deben servir precisamente para solicitar audiencias.

Sigrid Segura – Diputada del FA “Yo insistiré en que le respondan al pueblo de Costa Rica por qué no quieren traer audiencia, por qué no prueban investigaciones sobre la plata de los costarricenses”

A la vez, aseguró que existe una “investigación selectiva”, pues, a su criterio, sí se aprueban mociones cuando se trata de casos de interés para el oficialismo.

“Hemos aprobado mociones para investigar, por ejemplo, el uso de la plata de las universidades públicas, pero cuando proponemos que se investigue a instituciones del Gobierno, ahí sí que no se puede. Es como un secreto de Estado aquello”, refirió.

“Política de circo”

Para el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Gonzalo Ramírez, el rechazo de mociones presentadas, en su mayoría, por la oposición responde a que los opositores “buscan repetir las mismas audiencias una y otra vez para generar titulares”.

“Porque eso es precisamente lo que estamos viendo, un gasto de recursos públicos y de tiempo legislativo que debería estar destinado a discutir los proyectos importantes para los costarricenses”, afirmó.

Ramírez hizo hincapié en el rechazo a la convocatoria de la jerarca de los CEN-CINAI, María Marta Carballo, y señaló que ella ya había comparecido ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.

Foto: Asamblea Legislativa.

“Si ya esos jerarcas fueron escuchados y ya respondieron ante los costarricenses, volver a llamarlos para preguntar lo mismo no es fiscalización; es utilizar el tiempo y los recursos de los costarricenses para hacer política de circo”, añadió.

Pese a los cuestionamientos por las convocatorias rechazadas, la revisión también muestra que son más las mociones de audiencia que han recibido luz verde. En las actas analizadas se contabilizan, de manera provisional, al menos 61 mociones aprobadas.

Al respecto, la politóloga Kattia Benavides consideró que la oposición necesita contar con mecanismos para fiscalizar la función pública, aunque señaló que debe establecerse un límite entre “legislar y obstaculizar”.