Representantes del oficialismo y seguidores de la visión del presidente Rodrigo Chaves se reunirán hoy en el Parque Morazán para dar “el banderazo” del movimiento político que esperan los lleve hacia la continuidad.

A las 9:30 de la mañana se espera que la diputada Pilar Cisneros indique cuál será el modelo que adopten, el cual, según se cree, reuniría figuras de varias estructuras políticas que han asumido la etiqueta de “rodriguistas” y compiten por convertirse en la plataforma electoral del oficialismo.

“La gran mayoría de este país apoya al gobierno y apoya a Rodrigo Chaves. Yo creo que ahí es donde usted se da cuenta de que eso es cierto, por el entusiasmo de la gente. Eso no son troles, y no es pura paja”, comentó la legisladora.

En medio de la expectativa por el evento, este viernes el Parque Morazán amaneció grafiteado con mensajes alusivos a Cisneros y otros con referencias al grupo terrorista peruano Sendero Luminoso.

“Algunos de ellos me honran. Pilar es lo mismo que jaguar. Qué dicha, me encanta ser un jaguar empoderado que quiere luchar por este país. En otros dicen, ‘Pilar corrupta’, ¿qué están esperando para presentar las pruebas? Preséntelas, no hay ningún problema”, respondió a los mensajes.