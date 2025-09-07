La asamblea nacional del Partido Pueblo Soberano (PPSO) sesiona este domingo para ratificar nuevamente sus candidatos a diputados.

Según explicó Mayuli Ortega, presidenta de la agrupación oficialista, la cúpula de la agrupación acordó sesionar de forma preventiva debido a los recursos de amparo electoral presentado en las últimas semanas, a pesar de que la mayoría fueron declarados sin lugar.

Foto: Jorge Castillo.

“A veces no podemos esperarnos a los tiempos. Estamos cortos de tiempo y consideramos en el comité ejecutivo que era importante poder hacer la asamblea y subsanar cualquier cosa antes de tiempo. Pero bueno, ya el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pudo resolver gracias a Dios y ya el dictamen de ellos son palabras mayores” aseguró Ortega.

Foto: Jorge Castillo.

La mirada está puesta sobre dos papeletas principales: Alajuela y Heredia, donde aparecen liderando las listas nombres cercanos al presidente Rodrigo Chaves, Marta Eugenia Esquivel, Juan Manuel Quesada y su representante legal José Miguel Villalobos.

Foto: Jorge Castillo.

No obstante, Ortega asegura que aunque están abiertos a que las personas que reclamaron participen y puedan existir modificaciones, prevé que las listas se mantengan tal como fueron definidas hace 15 días.