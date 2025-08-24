El Partido Pueblo Soberano escogerá este domingo sus candidatos a diputados en medio de una asamblea realizada a puerta cerrada sin acceso a la prensa.

Desde las 8:30 de la mañana el rodriguismo convocó a sus militantes en el Hotel Aurora para definir las listas de aspirantes luego de días de tensión por supuestos choques a lo interno de la agrupación debido a la interrogante de quienes serán las personas designadas para optar por una curul.

“Yo no tengo ninguna posibilidad de poner a dedo a ninguna persona, yo estoy participando porque obviamente como candidata del partido quiero acompañar a los asambleístas y también invitar a la gente hacia el camino de que tengamos una asamblea de respeto”, señaló Laura Fernández, aspirante a la Presidencia.

Entre las principales interrogantes sobre esta jornada, están que lugar ocuparán en la lista los exjerarcas de la administración Chaves Robles.