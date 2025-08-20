La bancada oficialista descartaría la posibilidad de impulsar una vía rápida para el proyecto de ley de “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, debido a que, según Pilar Cisneros, jefa de fracción, la iniciativa acumula casi 500 mociones que frenan el expediente 23.414.

A su criterio, saltarse la comisión legislativa para votarlo de inmediato en plenario no representaría un avance, sino que terminaría generando un bloqueo similar al que ocurre con el proyecto de Jornadas 4-3.

“Le veo muy pocas posibilidades porque ya el ambiente está bastante tenso con jornadas flexibles y me dicen que el Frente Amplio presentó 490 mociones de reiteración más las revisiones y que todavía hay un segundo plazo para presentarlas, así que otra vez están utilizando el bloqueo para que ese proyecto no avance. Así que yo por el momento tengo mis serias dudas de que tendría alguna viabilidad”, aseguró Cisneros.

La iniciativa busca abrir el mercado eléctrico, permitiendo que empresas privadas compitan con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la prestación del servicio.

Además, se trasladarían funciones de regulación que tiene actualmente la División Operación y Control del Sistema Eléctrico (Docse), un órgano técnico dentro del ICE, a un órgano con desconcentración mínima dentro del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Este sería el Ente Operador del Sistema, el cuál sería un órgano de desconcentración mínima del Minae, lo que genera molestias entre los opositores al proyecto por considerar que esto podría politizar decisiones regulatorias que hoy toma un órgano de carácter técnico.

“Realmente sería una gran cosa para poder garantizar el suministro constante de energía de buena calidad en el futuro cuando se hagan todas las inversiones extranjeras directas y cuando se establezcan nuevas industrias en el país”, subrayó la legisladora.

No obstante, sus opositores advierten que la apertura debilitaría las finanzas del ICE y terminaría golpeando el recibo de las personas.

“En realidad pretenden privatizar el mercado eléctrico de Costa Rica, que la electricidad termine siendo administrada por privados. El proyecto va a encarecer las tarifas de la gente, por eso es tan preocupante”, advirtió la diputada frenteamplista Sofía Guillén.