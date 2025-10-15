La candidata oficialista Laura Fernández denunció un supuesto intento de espionaje en su contra luego de encontrar un micrófono oculto en su oficina, detrás de un tomacorriente.

Según explicó la aspirante, realizaron un análisis de seguridad en el edificio donde se ubica su oficina por recomendación, y tras una profunda revisión se halló el dispositivo.

Aunque no adelantó posibles responsables, Fernández teme que se utilicen conversaciones suyas de forma malintencionada, sacadas de contexto y que puedan desprestigiar su campaña.

“A mí me empiezan a decir que esta campaña va a ser muy sucia y de mucha desinformación, entonces me dijeron que no estaría de más aplicar un protocolo de seguridad en mi oficina. Don Carlos Valenciano me brindó el apoyo con una empresa de seguridad certificada. Esto (el micrófono) es una cosa muy cara, hay alguien que puso mucha plata para poner esto”, agregó.

Además, aseguró que este tipo de medidas las ejecutan personas contrarias a su visión de trabajo, mientras ella realiza una campaña “a la altura” con la intención de “frenar la continuidad”, pero más bien “se siente empoderada” tras el hallazgo.

“Pese a que me vulneraron mi espacio íntimo de trabajo, a mí no me van a amedrentar. Yo estoy decidida a servir a este país con honor, a desterrar la corrupción, empezando con esto, la política añeja”, afirmó Fernández.

Ante el anuncio de la candidata, sectores de la oposición reaccionaron de forma negativa, entre ellos su adversaria política Natalia Díaz, quien aseguró que la denuncia “es un insulto a los costarricenses”.

“Hace unos días dije que debíamos dejar atrás la campaña de la quejadera. Que Laura tome las medidas que considere pertinentes, empezando por interponer las denuncias donde correspondan, y que permita que el OIJ actúe”, subrayó Díaz.

Por su parte, el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos, aprovechó su espacio en el control político del Plenario Legislativo para afirmar que el supuesto micrófono era un montaje.

“Nos enfrentamos hoy a un episodio nuevo. De los creadores de la misa que nunca pagó, el polígrafo que nadie vio, la firma que el viento se llevó, ahora asistimos a un capítulo nuevo: el micrófono que alguien puso”, sentenció.