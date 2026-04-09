Oficialismo define directorio: Vea cómo se repartirán el Congreso

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La fracción legislativa oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) definió de forma unánime la papeleta con la que buscará asumir el Directorio Legislativo el próximo 1.º de mayo, así como la integración de sus diputados en las distintas comisiones parlamentarias.

La nómina que se someterá a votación coloca a Yara Jiménez en la Presidencia del Congreso, acompañada por Esmeralda Brittón en la Vicepresidencia. Las secretarías recaerían en Gerald Bogantes (I) y Reynaldo Arias (II), mientras que las prosecretarías serían ocupadas por Kattia Mora (I) y Nayuribe Guadamuz (II).

Yara Jiménez se perfila como la presidenta del Primer Poder de la República.

En paralelo, la bancada oficialista distribuyó a sus legisladores en las comisiones ordinarias permanentes. En Hacendarios figuran Nogui Acosta, Daniel Siezer, María Isabel Camareno, Cindy Murillo, Gerald Bogantes y Gretel Ávila. En Jurídicos participarán José Miguel Villalobos, Marta Esquivel, Wilson Jiménez, Cindy Blanco y Kattia Calvo. Agropecuarios quedó integrada por Osvaldo Artavia, Royner Mora, Ariel Mora y Ana Ruth Esquivel.

Acosta estaría al frente de la Comisión de Hacendarios.

En el área social y económica, destacan Esmeralda Brittón, Ana Katherine Muller y Kattia Ulate en Sociales; y Stephan Brunner, Antonio Barzuna y Reynaldo Arias en Económicos. Gobierno y Administración contará con Juan Manuel Quesada, Zaira Murillo, Kattya Mora, Mayuli Ortega y Gonzalo Ramírez.

Con esta distribución, la fracción oficialista consolida su estrategia política de cara al nuevo año legislativo, asegurando participación en los principales espacios de discusión y control parlamentario.