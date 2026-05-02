Oficialismo controla todo el Directorio de la Asamblea Legislativa

El nuevo período constitucional arrancó este 1.º de mayo con un Congreso en el que el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) tiene la mayoría, con 31 curules, así como el control de los seis cargos del Directorio Legislativo, cuya presidenta es Yara Jiménez.

Desde tempranas horas, los diputados de las fracciones del PPSO y del Frente Amplio (FA) sostuvieron desayunos con sus respectivos diputados.

La sesión inició poco después de las 9:00 a.m. y poco después de haber iniciado, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) solicitó un receso de 30 minutos. Durante ese lapso, un grupo de bancadas de oposición brindó una conferencia de prensa en la que presentaron la candidatura de Diana Murillo al cargo de presidenta del Congreso.



4 mujeres en los principales puestos.

En un discurso previo a las votaciones, Murillo destacó que se trata de un acuerdo de cuatro fracciones que consensuaron apoyar a candidatos de manera conjunta, que lograron los 26 votos de los diputados de las cuatro fracciones opositoras.

“Este es un momento histórico que cuatro fracciones que tenemos diferencias claras y evidentes, que estamos aquí al voto de muchos costarricenses, que podemos construir, a pesar de nuestras diferencias”, dijo Murillo.

Después seis largas votaciones, los seis candidatos del oficialismo lograron los cargos. Yara Jiménez en la Presidencia del Congreso, acompañada por Esmeralda Britton en la Vicepresidencia. Las secretarías a cargo de Gerald Bogantes (I) y Reynaldo Arias (II), mientras que las prosecretarías serían ocupadas por Kattia Mora (I) y Nayuribe Guadamuz (II).

¿Qué implica el control del Directorio Legislativo?’

El Directorio está conformado por seis cargos que duran un año y quienes los ostentan pueden ser reelegidos.

Según el reglamento de la Asamblea Legislativa, entre sus tareas se incluyen nombrar o remover al personal administrativo, asignar recursos humanos, financieros y materiales a las bancadas y velar por el buen funcionamiento de la institución. El presidente y los secretarios firman conjuntamente las actas, las leyes y demás disposiciones que emita el Congreso.

El reglamento establece que el directorio se reúne semanalmente con los jefes de Fracción para coordinar los asuntos de interés del Poder Legislativo

El analista político Mario Quirós, aseguró que el control del Directorio Legislativo hace que se maneje el debate en el plenario y facilitaría una relación más fluida entre el trabajo del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

“El control del directorio legislativo le da al oficialismo la posibilidad de conducir el funcionamiento de la Asamblea durante este primer año. Más que ocupar los cargos es tener la incidencia y control directo sobre la organización del debate parlamentario, el manejo en el orden de las sesiones y la administración interna del Congreso”, dijo Quirós.

Claudia Dobles Diputada Coalición Agenda Ciudadana “En la Asamblea Legislativa se necesitan acuerdos. Y cuatro fracciones legislativas presentamos acuerdos. Me parece un símbolo democrático”.