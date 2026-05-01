Oficialismo consigue todos los cargos: Así quedó conformado el Directorio Legislativo

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) consiguió el control total de los 6 cargos del Directorio de la Asamblea Legislativa. En una mañana lenta de votación, cerca de la 1:00 p.m. se escogió el último puesto que falta, que al igual que los otros cinco cargos, los 31 diputados oficialistas dieron su voto a la diputada Nayuribe Guadamuz Rosales para el cargo de la Segunda Prosecretaría del Congreso.

La oposición, a través del partido Frente Amplio, postuló a la diputada de ese partido, Joselyn Sáenz, que consiguió los votos de los 26 diputados de las 4 fracciones de oposición.

Según su biografía disponible en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Guadamuz es máster en psicopedagogía y máster en administración educativa.

Fue ministra de Cultura y Juventud, “un puesto de confianza del Poder Ejecutivo, durante la Administración Chaves Robles”. También se desempeñó como directora regional de Educación de Liberia, en el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Aunque los cuatro partidos de oposición acordaron apoyarse en las candidaturas para los cargos del directorio legislativo, solamente sumaban 26 votos, frente a los 31 que tiene el oficialismo.

De esta manera, el directorio de la Asamblea Legislativa quedó conformado de la siguiente manera:

Presidenta: Yara Jiménez

Foto: Wilbert Hernández.

Vicepresidenta: Esmeralda Britton

Foto: Asamblea Legislativa.

Primera Secretaría: Gerald Bogantes

Foto: cortesía.

Segunda Secretaría: Reynaldo Arias

Foto: Cortesía.

Primera Prosecretaría: Nayuribe Guadamuz