Los militantes del Partido Pueblo Soberano (PPSO) escogieron a la abogada Cindy Blanco y al influencer Robert Barrantes (conocido como Robert Junior) como los primeros dos lugares por la provincia de Cartago.

Tras una votación que se extendió por casi una hora, el partido oficialista definió a los aspirantes de la Vieja Metrópoli cuya terna la completan Yara Jiménez, secretaria del Consejo de Gobierno.

Primer lugar por Cartago. Foto: Jorge Castillo.

Seguidos aparecen Franklin Aguilera y Mauren Quirós.

“Tengo una familia de un estatus económico normal que lucha cada día, vengo aquí con aspiraciones para la provincia y para todo el país”, expresó Blanco.

Además, aparecen como candidata suplente Cindy Quesada, quien ocupó el cargo de ministra de la Condición de la Mujer en esta administración.