Oficialismo celebra junto a taxistas por regularización de plataformas

Con cantos y pancartas, los diputados oficialistas celebraron junto a taxistas y autobuseras el fin de la votación de mociones para el proyecto de regularización de plataformas de transporte.

Bajo la consigna de “sí se pudo”, los legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO) aseguraron que continuarán respaldando el proyecto que obligará a los choferes de Uber y Didi a pagar un seguro, y tributar ante Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Es una deuda que teníamos con el país desde hace 11 años, y por eso logramos sacar las 292 mociones que teníamos de forma rápida”, aseguró el diputado Juan Manuel Vargas, subjefe de la fracción oficialista.

Ahora el proyecto de plataformas digitales deberá recibir un informe positivo de mayoría, para pasar posteriormente a plenario.