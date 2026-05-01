Oficialismo buscará modificar su ubicación en el plenario 

El jefe de fracción del Partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, confirmó que hablarán con la Administración del Congreso para modificar su ubicación en el plenario.

Los asientos frente a la barra de prensa son los solicitados por el PPSO (Foto: Wilbert Hernández)

Esto luego que este viernes, la fracción oficialista apareció ubicada a la izquierda de la mesa del Directorio, debajo de la barra de prensa.

Acosta indicó antes del tradicional desayuno que este es una Asamblea distinta y que buscarán modificar su ubicación.

Foto: Wilbert Hernández

Pasadas las 8:00 a.m. los diputados del PPSO desayunaron en el piso 17 del Congreso antes del inicio de la sesión solemne.