El oficialismo apostaría por los exjerarcas como vehículo para trasladar la popularidad que, según diversas encuestas, mantiene el presidente Rodrigo Chaves y así traducirla en más curules para las elecciones de 2026.

Así lo consideran el politólogo Sergio Araya y el analista Mario Quirós, quienes examinaron la decisión del Partido Pueblo Soberano (PPSO) de incluir a nueve jerarcas en la papeleta, cinco de ellos encabezando provincias.

“Es una apuesta a la popularidad que hoy aún mantiene el presidente, intentan trasmitírsela a estas papeletas gracias a ese nivel de respaldo. Obviamente esa apuesta va dirigida a un segmento del electorado que podríamos llamar leal al presidente”, explicó Araya.

No obstante, esta estrategia podría agudizar la polarización, pues si bien consolidaría apoyo entre seguidores, también alejaría a los sectores más críticos.

Sobre este punto, Quirós advierte que la táctica puede resultar contraproducente porque muchos votantes evaluarán a los candidatos según su desempeño como jerarcas.

“Cada una de esas figuras pasará a ser evaluada individualmente y por supuesto que tendrá que defender su desempeño. No solo traerán lo bueno de cada uno, sino que traerán sus trayectorias, sus resultados y claro, eso implica un riesgo en sectores que sean más críticos o independientes”, subrayó.

Encabezando las papeletas en San José, Heredia, Limón y Puntarenas aparecen los exjerarcas que renunciaron este año: Nogui Acosta, Marta Esquivel, Osvaldo Artavia y Royner Mora, respectivamente.

A ellos se suman Stephan Brunner, Anna Katharina Müller y Esmeralda Britton en la lista josefina, además de Juan Manuel Quesada en “La Ciudad de las Flores”. En Guanacaste lidera la exministra de Cultura Nayuribe Guadamuz, destituida por Chaves tras firmar la declaratoria de interés cultural de la marcha del orgullo LGBTIQ+.

Mario Quirós Analista político

“Continuar el proyecto del oficialismo no garantiza necesariamente el respaldo de todas las personas que apoyan al presidente. La campaña tiene que actuar cuidadosamente en ver cómo logran ese traspaso simbólico”.