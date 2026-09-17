Oficialismo acuerda enviar a la Fiscalía declaraciones de Gordienko sobre supuesto ofrecimiento de votos

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Poco después de que se remitiera una consulta al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó una moción presentada por el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Gonzalo Ramírez, relacionada con las declaraciones de la legisladora Abril Gordienko sobre un supuesto ofrecimiento realizado por un pastor cristiano.

El texto ordena a la Secretaría del Directorio Legislativo enviar al Ministerio Público copia certificada del acta, audio, video y demás antecedentes relacionados con las declaraciones, para que valore si los hechos podrían tener implicaciones penales.

La moción recibió 29 votos a favor y 15 en contra y dispone trasladar los antecedentes tanto al Ministerio Público como al TSE para que ambas instituciones valoren, dentro de sus competencias, si corresponde realizar alguna actuación.

Gordienko había manifestado durante una sesión legislativa que un pastor cristiano le habría ofrecido 42.000 votos a cambio de ₡420 millones.

Gonzalo Ramírez. Foto: Mauricio Aguilar.

Previo a la votación se produjo un roce entre Gordienko y la presidenta del Congreso, Yara Jiménez. La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) solicitó la palabra por el orden, pero Jiménez inicialmente señaló que no procedía.

Posteriormente, la Presidencia le concedió la palabra al considerar que Gordienko debía abstenerse de participar en la votación por tratarse de un asunto que la involucraba directamente.

La moción sostiene que una eventual responsabilidad por los hechos denunciados debe establecerse de manera individual y no extenderse a toda la comunidad evangélica.

“Una persona no debe ser descalificada políticamente simplemente por lo que cree. La responsabilidad de una particular conducta es individual, no puede transformarse automáticamente en una acusación contra todos los pastores y los cristianos evangélicos de este país”, señala el planteamiento.

¿Qué acordaron los diputados?