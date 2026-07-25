Oficiales heridos durante captura de alias “Diablo”

Ocho oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) resultaron heridos durante el intenso enfrentamiento armado que terminó con la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, en San Bernardino de Sarapiquí.

Michael Soto, director interino del OIJ, detalló que seis de los funcionarios pertenecen al Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) y dos de la Unidad de Vigilancia y Seguimiento (UVISE). Aunque todos se encontraban estables, dos permanecían en condición delicada.

Uno de los agentes sufrió impactos de arma de fuego en el brazo y el hombro izquierdos. El funcionario, quien cuenta con 20 años de servicio, fue llevado a sala de operaciones debido a un posible compromiso circulatorio.

Otro oficial presentó fracturas en una mano y una lesión de consideración en uno de sus dedos. Permanecía internado, pero estable.

Un tercer agente recibió un impacto en el casco de protección. El proyectil se fragmentó y algunas esquirlas alcanzaron la zona de sus ojos, aunque las valoraciones iniciales descartaron daños en su visión.

Pese a la gravedad de algunas lesiones, Soto aseguró que los ocho oficiales estaban estables y confió en que los dos funcionarios delicados lograrán recuperarse.

“Nunca me había tocado vivir una experiencia tan fuerte, ver a los compañeros caer y no poder hacer nada en ese momento”, expresó Soto.

Oficial sufrió la lesión más

delicada en una pierna

El funcionario que resultó más afectado sufrió una lesión severa en la pierna derecha, con afectación en la tibia y peroné, e indicó que los médicos trabajaban para preservar la extremidad.

El agente tiene cuatro años de servicio y se encontraba estable tras ser trasladado para recibir atención especializada.

Según Soto, durante las primeras horas posteriores al enfrentamiento, las autoridades intentaron evacuarlo en uno de los helicópteros facilitados por la Embajada de Estados Unidos. No obstante, las condiciones climáticas impidieron que la aeronave llegara directamente al lugar.

“Había uno de los compañeros que estaba en muy malas condiciones. Empezamos a coordinar con Vigilancia Aérea, con los helicópteros de la Embajada de los Estados Unidos”, explicó Soto.

Por esa razón, el oficial tuvo que ser trasladado hasta una plaza de deportes cercana para concretar su evacuación.

Otro de los funcionarios heridos fue atacado cuando intentó rescatar a un compañero. Un proyectil impactó su placa torácica, la cual evitó que la bala penetrara, aunque el agente sufrió una lesión importante en la espalda.