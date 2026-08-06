Oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) hallaron más de 135 municiones ilegales, 283 componentes para municiones, 229 gramos de pólvora y 14 cargadores la tarde de este miércoles.
De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió en San Rafael de Heredia cuando los oficiales realizaban su labor de seguridad y protección en el cantón y les ingresó una información donde indicaban que estas personas, mientras realizaban la limpieza en una vivienda, encontraron varias cajas y bolsas con municiones.
Ante la situación, se movilizaron a la vivienda y confirmaron las municiones y el respectivo embalaje, que fue entregado al Arsenal Nacional.
Se realizó el decomiso de: