Oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) hallaron más de 135 municiones ilegales, 283 componentes para municiones, 229 gramos de pólvora y 14 cargadores la tarde de este miércoles.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió en San Rafael de Heredia cuando los oficiales realizaban su labor de seguridad y protección en el cantón y les ingresó una información donde indicaban que estas personas, mientras realizaban la limpieza en una vivienda, encontraron varias cajas y bolsas con municiones.

Ante la situación, se movilizaron a la vivienda y confirmaron las municiones y el respectivo embalaje, que fue entregado al Arsenal Nacional.

Se realizó el decomiso de:

111 municiones calibre .30

10 municiones calibre .380

Siete municiones calibre .30-06

Seis municiones calibre .270

Una munición calibre 9 mm.

Diversas municiones calibres .243, .22 y otros con marcas o numeraciones poco legibles.

141 ojivas.

142 casquillos.

229 gramos de pólvora.

14 cargadores en total:

Cinco cargadores calibre .22.

Nueve cargadores para armas calibre .30.

2 cargadores de alto calibre.

Cilindro calibre .22, posiblemente correspondiente a un revólver.