Oficiales hallan más de 100 municiones, pólvora y cargadores en vivienda en Heredia

En San Rafael

Oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) hallaron más de 135 municiones ilegales, 283 componentes para municiones, 229 gramos de pólvora y 14 cargadores la tarde de este miércoles.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió en San Rafael de Heredia cuando los oficiales realizaban su labor de seguridad y protección en el cantón y les ingresó una información donde indicaban que estas personas, mientras realizaban la limpieza en una vivienda, encontraron varias cajas y bolsas con municiones.

Ante la situación, se movilizaron a la vivienda y confirmaron las municiones y el respectivo embalaje, que fue entregado al Arsenal Nacional.

Se realizó el decomiso de:

  • 111 municiones calibre .30
  • 10 municiones calibre .380
  • Siete municiones calibre .30-06
  • Seis municiones calibre .270
  • Una munición calibre 9 mm.
  • Diversas municiones calibres .243, .22 y otros con marcas o numeraciones poco legibles.
  • 141 ojivas.
  • 142 casquillos.
  • 229 gramos de pólvora.
  • 14 cargadores en total:
  • Cinco cargadores calibre .22.
  • Nueve cargadores para armas calibre .30.
  • 2 cargadores de alto calibre.
  • Cilindro calibre .22, posiblemente correspondiente a un revólver.
Video: Enrique Arguedas, director de la Fuerza Pública en Heredia