Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles realizaron un allanamiento la mañana de este martes en San Luis de Guácimo, Limón, donde detuvieron a un hombre de apellido Sánchez, de 22 años, sospechoso de vender drogas al menudeo y bajo la modalidad exprés.

Al momento de sacar al detenido, una mujer que sería su pareja sentimental se abalanzó contra los oficiales e intentó impedir la aprehensión, lo que provocó un forcejeo en el sitio. Finalmente, los oficiales lograron asegurar al sospechoso y concluir la diligencia.



El operativo inició a las 6:00 a.m., a 50 metros al oeste de la escuela pública del lugar.

Los oficiales debieron sortear varios puntos de seguridad en la vivienda, incluyendo portones y puertas de metal.

En la revisión localizaron droga, utensilios para su dosificación, dispositivos electrónicos y aproximadamente ₡113.000 en efectivo, dinero que presumen sería producto de la venta ilícita.

La investigación contra Sánchez comenzó el pasado 5 de agosto tras recibir reportes confidenciales que lo vinculaban con la venta de crack, marihuana y cocaína en la zona.

El detenido fue remitido al Ministerio Público para definir su situación jurídica.