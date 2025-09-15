Equipaje y boletos de avión listos. Youstin Salas tiene todo preparado para emprender una nueva aventura en el fútbol internacional.

Al volante de 29 años lo esperan en el Brisbane Roar de Australia. Grupo Extra confirma que llegará a préstamo de Sporting FC por un año.

Las conversaciones iniciaron desde hace ya varias semanas, sólo esperaban que las visas quedaran debidamente listas.

Salas ya había jugado en el liga australiana con el Wellington Phoenix. En esa ocasión, fue durante el primer semestre del 2024 cuando contabilizó 12 partidos y puso una asistencia.

Delfín viajará a Oceanía este martes en horas de la mañana, mientras que su familia llegará en los próximos días.

El Brisbane Roar es uno de los equipos más tradicionales de Australia. Se fundó en 1957 bajo el nombre de “Hollandia-Inala” y lo refundaron en el 2005 ya con su nombre actual.

Compiten en la primera división australiana, tienen tres títulos en sus vitrinas, son dirigidos por Michael Valkanis y su estadio es el Lang Park, con capacidad para unos 52.500 espectadores en la ciudad de Brisbane.

Cabe destacar que la A-League de Australia iniciará el viernes 17 de octubre y finalizará entre el 22 al 24 de mayo del 2026.