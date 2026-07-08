Oficial: Ya se tomó una decisión con respecto al futuro de Liberia

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó que la denegatoria de la licencia de Municipal Liberia quedó en firme, luego de que el club no presentara ningún recurso para revertir la decisión.

Según informó la FCRF mediante un comunicado, la institución liberiana no apeló ante el Tribunal de Apelaciones ni solicitó la revocatoria ante el Comité de Licencias, por lo que el proceso quedó concluido y el equipo no podrá participar en la temporada 2026-2027 de la Primera División.

La revocación de la licencia se dio inicialmente debido a graves faltas e inconsistencias en la información legal presentada por la sociedad administradora del club, Horus Fútbol Club S.A.D., incumpliendo uno de los criterios indispensables del proceso de licenciamiento.

Con la salida de Liberia, el Torneo de Apertura 2026 queda momentáneamente con nueve equipos, por lo que ahora la atención se centra en quién ocupará la décima plaza.

La Federación adelantó que el Comité Ejecutivo anunciará próximamente el mecanismo mediante el cual se definirá el club que tomará ese lugar en la máxima categoría para la próxima temporada.