Lo que era un secreto a voces ya es oficial: Paulo César Wanchope no es más técnico del Deportivo Saprissa. Su lugar lo toma Vladimir Quesada, quien sumará su tercera etapa en el banquillo morado.

“El Deportivo Saprissa le desea el mayor de los éxitos a Vladimir Quesada en esta nueva etapa al frente del banquillo morado y reafirma su confianza en su capacidad, liderazgo y profundo compromiso con la institución”, informó el club en un comunicado.

Como jugador conquistó seis títulos nacionales y cinco internacionales, mientras que como entrenador, ha guiado al equipo a los campeonatos de Clausura 2018 y 2023, así como los títulos de Apertura 2023 y 2024, siendo parte fundamental del histórico tetracampeonato morado.

