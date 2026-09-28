Oficial: Sele toma decisión con Fernando Batista

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó la decisión de destituir a Fernando “Bocha” Batista.

La decisión fue tomada luego de que el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol se reuniera en las instalaciones de la FCRF para analizar el futuro del entrenador al frente de la Tricolor.

El ciclo de Bocha llega así a su fin tras los últimos resultados de la Selección, que aumentaron la presión sobre el cuerpo técnico y generaron cuestionamientos alrededor del rendimiento del equipo.

La derrota ante Curazao, en la que Costa Rica dejó escapar una ventaja de 3-0 para terminar perdiendo 3-4, y la derrota posterior ante Haití marcaron los últimos partidos del proceso.

Sus números:

6 partidos dirigidos

5 derrotas

1 empate

5.5% de rendimiento