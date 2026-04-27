Oficial muere tras ser colisionado mientras viajaba en motocicleta

Un hombre de 64 años, identificado con el apellido Vargas, falleció la noche de este domingo en un accidente de tránsito registrado en el cantón de Corredores, específicamente en el sector conocido como Veracruz.

De acuerdo con el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió aproximadamente a las 7:00 p.m., cuando la víctima viajaba a bordo de una motocicleta.

Por razones que aún se encuentran bajo investigación, el motociclista habría sido colisionado por la parte trasera por un vehículo, lo que provocó que falleciera en el sitio del accidente.

Según trascendió, la víctima sería oficial de la Fuerza Pública, información que no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades judiciales al cierre de esta nota.

El OIJ indicó que de momento no hay personas detenidas y que el caso permanece en investigación para determinar las circunstancias que mediaron en el hecho y la posible responsabilidad del conductor involucrado.