Oficial: habrá llenazo para recibir a Honduras

La Federación Costarricense de Fútbol confirma que ya se vendieron todas las entradas para el decisivo partido entre Costa Rica ante Honduras el 18 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Estadio Nacional.

En menos de una semana se agotaron todos los boletos para ese juego que podría definir la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

“Estamos muy contentos con la respuesta de los aficionados porque necesitamos estar unidos y apoyando para alcanzar la clasificación”; dijo Gustavo Araya, secretario general de la FCRF.

El primer reto para la Sele será el 13 de noviembre cuando jueguen contra Haití en Curazao, donde la victoria es más que obligatoria para que regresen al país con más posibilidades de lograr el pase al Mundial.