Oficial denuncia brutal agresión de conductor tras dar positivo en alcoholemia

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un oficial de tránsito denunció ante la Fiscalía de Grecia haber sido brutalmente agredido por un conductor luego de que este diera positivo en una prueba de alcoholemia.

Según consta en la denuncia, de la cual Grupo Extra tiene copia, los hechos ocurrieron el 20 de septiembre, cuando el funcionario se desplazaba desde Grecia hacia la Ruta 1 como parte de sus labores.

El oficial relató que circulaba detrás de un vehículo Hyundai gris cuyo conductor presuntamente comenzó a manejar en zigzag e invadir el carril contrario.

Imagen con fines ilustrativos

De acuerdo con su versión, en una curva el automóvil habría ingresado a contravía, lo que obligó a otro conductor que venía en sentido opuesto a realizar una maniobra para esquivarlo y terminó en una cuneta.

Ante esta situación, el funcionario siguió el vehículo y posteriormente ordenó al conductor detenerse utilizando las luces y la sirena de la unidad policial.

Una vez detenido el automóvil, el oficial aseguró haber percibido aliento etílico en el conductor. Al consultarle por qué manejaba de esa manera, el hombre presuntamente respondió que se había distraído mientras colocaba una canción en la radio.

Según la denuncia, también habría reconocido haber consumido tres cervezas.

El funcionario solicitó apoyo para realizar la prueba de alcoholemia, pero aseguró que ningún refuerzo llegó, por lo que efectuó el procedimiento mientras se encontraba presente la novia del conductor, quien habría llegado para hacerse cargo del vehículo.

La prueba número 00007 arrojó un resultado positivo de 0,88 mg/L, según el documento presentado ante la Fiscalía.

Habría intentado quitarle el arma al oficial

Tras obtener el resultado, el oficial comunicó la situación a la delegación y posteriormente informó al conductor que se encontraba detenido y le indicó sus derechos.

El funcionario manifestó que no le colocó esposas y le solicitó subir a la patrulla. En ese momento, según su denuncia, el hombre se abalanzó sobre él y comenzó a golpearlo.

La víctima aseguró que recibió varios puñetazos en la boca y la nariz, cayó sobre la carretera y terminó fuera de la calzada. Además, denunció que el conductor continuó atacándolo e intentó quitarle el arma en varias ocasiones.

Entre cuatro y cinco personas habrían intervenido para auxiliar al oficial. El funcionario señaló que posteriormente perdió el conocimiento y que no recuerda lo sucedido hasta que despertó en el hospital, adonde fue trasladado en ambulancia.

Abogado pide respeto para autoridades

William Anderson, abogado del oficial, aseguró que ejercerán las acciones legales correspondientes para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

“Nosotros vamos a ejercer toda la normativa legal para que estos casos no se vuelvan a suscitar. La población tiene que saber y entender que a la Policía se le respeta, sean cuales sean las circunstancias”, manifestó.

Anderson agregó que, si un ciudadano considera que existió un abuso por parte de una autoridad, existen mecanismos legales para denunciarlo y determinar responsabilidades.

“Como autoridades tienen que respetar a la ciudadanía; igualmente, nosotros estamos siempre abogando por nuestras autoridades para que sean respetadas”, indicó.

Como elementos de prueba, en la denuncia se consignaron el parte policial, el resultado de la alcoholemia y el testimonio de la novia del conductor.

El caso quedó en conocimiento de la Fiscalía de Grecia, que deberá determinar las eventuales responsabilidades penales por los hechos denunciados.