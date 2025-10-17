Un hombre de aproximadamente 38 años perdió la vida la noche de este viernes, en el sector del cruce de la parada de autobuses Caribeños, en San José.

Foto: Mauricio Aguilar

De acuerdo con información de Cruz Roja, se trataría de un oficial de seguridad privada quien quedó prensado debajo de un autobús tras la colisión.

Agentes de Fuerza Pública debieron apersonarse al sitio, debido a que el fallecido llevaba armas, las cuales quedaron en control de la policía; según explicó el cruzrojista Andrés Fernández.

Bomberos también colaboraron con el rescate del cuerpo, ya que una segunda persona viajaba en la moto accidentada; no obstante, se desconoce su estado de salud.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra