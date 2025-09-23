Un accidente de tránsito se presentó cerca del Parque de La Paz, donde un vehículo, que era conducido por una Oficial de la Fuerza Pública, cayó al río.

Dicha oficial había terminado sus labores y se dirigía a su casa cuando ocurrió el accidente.

Accidente en rotonda Y griega. Fotografía: Raquel Vargas

El reporte se dio a las 7:23 p.m. y en apariencia se trató de una colisión de dos vehículos con dos mujeres involucradas.

Bomberos desplazó dos unidades para atender la emergencia y según el reporte ninguna resultó herida de gravedad y únicamente se trató de daños materiales.