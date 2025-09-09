La tarde del lunes una patrulla de la Fuerza Pública colisionó contra un poste en el sector de Piedades de Santa Ana.

El hecho generó que una persona tuviera que ser trasladada en condición crítica tras el accidente.

Según pudo confirmar Grupo Extra, quien manejaba en ese momento, dio positivo en la alcoholemia.

Así lo confirmó la Fuerza Pública, en donde destacaron que es un protocolo a seguir.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

“Cuando ocurre un incidente con una unidad policial el protocolo indica que se debe efectuar una prueba con el alcoholímetro. En este particular se procedió con lo indicado y quien conducía dio positivo. El caso será procesado como corresponde”, destacó la Dirección General Fuerza Pública.

El accidente provocó caos vial en las zonas cercanas por el cierre de la vía.