Oficial: Costa Rica eliminada de Nations League

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La Selección Nacional de Costa Rica quedó eliminada en fase de grupos de Liga de Naciones, esto tras la victoria de Curazao ante Trinidad y Tobago (1-0) y la puntuación asegurada de Haití y República Dominicana, quienes juegan en este momento.

Después de las derrotas ticas ante los curazaleños y ante Haití, será imposible para la nacional hacer más puntos que los equipos punteros ya que Costa Rica solo puede llegar a seis unidades.

Foto: Issac Villalta.

Los ahora dirigidos por Bryan Ruiz juegan esta noche ante Nicaragua y el próximo domingo frente a los haitianos, con la obligación de ganar para no descender a Liga B.