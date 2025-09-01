Un oficial de seguridad, de apellido Zeledón, fue sentenciado a 12 años de cárcel, por el delito de homicidio simple, tras matar a su compañero de trabajo, Cristofer Fernández Vargas.

Los hechos ocurrieron el 24 de mayo del 2021 en las afueras del Tribunal Civil de Alajuela, donde la víctima y el imputado laboraban.

En apariencia Zeledón estaba disgustado por una situación ajena al ofendido, sin embargo, en un momento determinado disparó en tres ocasiones en contra de este.

Tres días después, Fernández falleció producto de la agresión. En su momento, se ordenó la medida cautelar de internamiento en el Centro de Atención de Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley.

Sin embargo, luego se estableció que esta persona tenía las condiciones cognitivas para enfrentar el proceso por la vía ordinaria.