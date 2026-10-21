Oficial: Bryan Ruiz es nuevo DT de la Sele

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Bryan Ruiz dejó de ser una solución interina y se convirtió oficialmente en el nuevo director técnico de la Selección Mayor Masculina de Costa Rica, luego de que la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmara que concluyeron satisfactoriamente los acuerdos contractuales.

La decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo de la Federación y da continuidad al trabajo que inició el exfutbolista al frente de la Tricolor, cuando asumió el cargo de manera interina para dirigir los compromisos ante Nicaragua y Haití.

En esos dos encuentros, Ruiz consiguió dos victorias, con cinco goles a favor y ninguno en contra, números que respaldaron su continuidad en el banquillo nacional.

Ahora, el reto será consolidar una nueva etapa para la Selección Nacional, en un proceso que busca recuperar el protagonismo del fútbol costarricense y preparar al equipo para sus próximos compromisos internacionales.

La Federación también confirmó los integrantes de su cuerpo técnico. Wilmer López y Christian Bolaños serán sus asistentes, mientras que Ariel González continuará como videoanalista.

Por su parte, Wardy Alfaro se incorporará al grupo de trabajo como asistente técnico a partir de enero.