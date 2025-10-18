Tras las declaraciones brindadas por Mario Zamora, ministro de seguridad, uno de los extraditables, corresponde a un oficial activo de la Fuerza Pública.

De acuerdo con el ministro, el sospechoso trabajó desde el año 2007 en Fuerza Pública, posteriormente, prestó colaboración a la Policía de Fronteras durante 2 años y luego regresó a la Fuerza Pública.

El mismo era destacado en la zona sur del país, se encargaba de realizar labores regulares de policía, aunque, últimamente, era destacado como conductor de una de las patrullas.