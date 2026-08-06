OEA condena declaraciones de Daniel Ortega

Un grupo de países pertenecientes a la Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunciaron en contra de las reformas constitucionales promovidas por Daniel Ortega en Nicaragua.

El documento señala que las decisiones anunciadas por el mandatario sandinista pretenden “excluir la participación a

las voces de oposición y a quienes critican al actual gobierno” y que la reforma electoral no constituiría “una expresión libre y democrática de la voluntad popular”.

Junto a Costa Rica; Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay se suscribieron a la declaración conjunta para rechazar las declaraciones que constituyen unos comicios nacionales “sin una genuina competencia política”.

Eliseo Núñez Político nicaragüense exiliado “Si esta vez no se logra que la OEA tenga capacidad para enrumbar un país como Nicaragua dentro de los marcos de la democracia, sería un punto adicional para quienes dicen que estos organismos son ineficaces”.



“Subrayamos que el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes mediante elecciones periódicas es una piedra angular de la democracia representativa y una garantía indispensable para la expresión pacífica de la voluntad popular y la transferencia constitucional del poder político”, expresa la declaración.

El político nicaragüense exiliado en Costa Rica, Eliseo Núñez, recalcó que América Latina debe demostrar que el bilateralismo no es suficiente en conflictos de este tipo.

“Los organismos multilaterales como la OEA tienen que seguir vigentes. El problema que no solo vive Nicaragua, sino el mundo actualmente es que el multilateralismo está dejando espacio para las acciones individuales las naciones en contra de otro país”, afirmó.

Asimismo, los Estados miembros instaron al gobierno de Nicaragua a respetar los derechos garantizados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; normativa que exige a los miembros garantizar a todo ciudadano el derecho de votar sin restricción de ningún tipo.

Carlos Torres, analista internacional, destaca la OEA desde el 2001 adoptó la Carta Interamericana Democrática, con el fin de poder alinear a los países del continente dentro de países que respeten los derechos electorales.

“Nicaragua tiene muy poco capital para poder negociar dentro de la organización más que su eventual salida o suspensión; elemento que puede afectarle su imagen internacional.

Desde el 2023, el régimen sandinista abandonó de manera formal la entidad regional tras completar el proceso de salida iniciada por Ortega, quedándose sin representación en la OEA.

Carlos Torres Analista internacional “La carta liderada por el gobierno de Canadá que incluye a países democráticos, entre ellos Costa Rica; es un llamado de atención a la dictadura”.



Torres explicó que la discusión que ocurrirá esta semana plantea la posibilidad de que exista algún tipo de llamado de atención al régimen.

“A partir de las declaraciones de Ortega, la copresidenta Murillo ha intentado bajar el tono a la cancelación de las elecciones y hablar de un mecanismo alterno que generalmente está asociado a lo que quiere el régimen y que está asociado a países como Vietnam o China”.

Este miércoles, el Consejo Permanente de la OEA celebrado en Washington reconoció la grave situación y, pero la votación para elevar el caso a nivel de cancilleres del Ministerio de Relaciones Exteriores sufrió un tropiezo.

Durante la sesión, Estados Unidos y sus aliados políticos no lograron el apoyo de 18 votos para aprobar una acción contra el anuncio del mandatario sandinista.