Ocultos en tarimas: Así pretendían enviar kilos cocaína a Europa

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

En un nuevo golpe al narcotráfico internacional, los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública decomisaron 52 kilos con 735 gramos de cocaína en la Terminal de Contenedores en Moín (TCM), en la provincia de Limón.

El hallazgo se concretó como parte de las acciones permanentes de la Operación Soberanía. Gracias al análisis de perfilamiento y a la utilización de los sistemas de escáneres, las autoridades detectaron irregularidades e inconsistencias en las imágenes de la carga de un contenedor comercial.

Tras la alerta, los agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) procedieron a realizar una inspección exhaustiva de la estructura. Al revisar minuciosamente la carga de fruta, los oficiales descubrieron que la droga venía oculta en la base de las propias tarimas de madera utilizadas para sostener el producto.

En total, los investigadores extraerion 199 envoltorios del cargamento, cuyo destino final era el Puerto de Amberes en Bélgica, uno de los puntos europeos con mayor presión de tráfico de estupefacientes desde Latinoamérica.

Balance de la Operación Soberanía

Con este nuevo decomiso en Moín, las autoridades de Seguridad Pública destacaron el impacto que ha tenido el despliegue policial en los puertos del país.

Desde la implementación formal de la Operación Soberanía en julio del año 2023, la combinación de tecnología de escaneo e inspecciones policiales ha permitido el decomiso de más de 23 toneladas de cocaína en las distintas terminales portuarias costarricenses, evitando la exportación de cargamentos ilícitos a mercados internacionales.