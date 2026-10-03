Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

Oficiales de la Policía de Fronteras detectaron oculto dentro de un parlante un cargamento de 100 frascos con aparente droga ketamina en el distrito de Guaycará de Golfito, Zona Sur.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron durante la revisión de un vehículo procedente de la frontera con Panamá.

Un can entrenado para la detección de drogas dio positivo durante la inspección, por lo que la Policía de Control de Drogas (PCD) se apersonó al lugar para realizar las diligencias correspondientes, donde, además de los frascos, decomisaron 435.000 colones en efectivo.

Foto: MSP

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Tras la situación, dos costarricenses fueron detenidos, uno identificado con el apellido Navarro, quien era el conductor del vehículo que transportaba la posible ketamina, y otro de apellido Quirós, quien llegó al puesto de Kilómetro 35 a bordo de un segundo vehículo y manifestó ser el dueño del cargamento.

Foto: MSP

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Este último solicitó a uno de los oficiales fronterizos que lo “ayudara” para que su compañero pudiera continuar con la posible droga.

Inmediatamente, ambos quedaron detenidos e incluso Quirós podría ser procesado por el presunto delito de penalidad del corruptor.